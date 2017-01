Continuar a ler

Confusão no Benfica-Boavista: Agayev e Luisão estiveram muito perto do contacto físico Segundo o mapa de castigos divulgado, o Benfica terá de pagar mais de seis mil euros em multas, devido à utilização de material pirotécnico pelos adeptos, ao uso de "frases incorretas pelos adeptos" e à utilização indevida do 'speaker' para incentivar os adeptos.



O Sporting paga mais de três mil euros em multas, pelo comportamento indevido de adeptos e pelo atraso na comparência à 'flash interview' durante o jogo com o Desportivo de Chaves.



Também o FC Porto terá de desembolsar quase três mil euros em multas devido ao "rebentamento de petardos" e entrada de material não autorizado nas bancadas para o jogo caseiro frente ao Moreirense.



Liga NOS



Três jogos:



Kamran Agayev (Boavista)



Um jogo:



Rafael Amorim (Tondela)



Ruben Semedo (Sporting)



Cris Santos (Feirense)



Francisco Geraldes (Moreirense)



Washington da Silva (Nacional)



Nuno Sequeira (Nacional)



2.ª Liga:



Um jogo:



Chico (Famalicão)



Nuno Diogo (Famalicão)



Diogo Cunha (Famalicão)



Sodiq Fatai (Leixões)



Leandro Pimenta (Freamunde)



Sandro Cunha (Varzim)



Bruno China (Leixões)



André Teixeira (Leixões)

O guarda-redes do Boavista Kamran Agayev foi esta segunda-feira suspenso por três jogos pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) devido à expulsão no final da partida com o Benfica.O guardião Azeri fica suspenso devido ao vermelho direto, mostrado já depois do apito final por "gestos ameaçadores contra a equipa de arbitragem".

Autor: Lusa