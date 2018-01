O agente de Martin Chrien adiantou ao site checo 'iSport' que o Hajduk Split está a negociar o empréstimo do médio com o Benfica. David Nehoda diz que o futebolista contava jogar mais nestes primeiros meses nos encarnados e que a saída se deve a esse mesmo motivo."O Martin jogou algumas vezes na 2.ª Liga [equipa B dos encarnados], mas foram poucas. O Benfica está atualmente a negociar com Hajduk Split, que é uma forte [para o jogador]", disse Nehoda, sublinhando que o médio "jogou menos do que esperávamos".Chrien, médio-centro de 22 anos contratado em julho de 2017 ao Viktoria Plzen, soma apenas 449 minutos de jogo, dispersos por cinco jogos na 2.ª Liga (Benfica B) e dois na equipa principal (um na Liga NOS e outrro na Taça de Portugal).