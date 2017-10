Cedido pelo Inter Milão até final da temporada, e pese embora as boas indicações dadas no jogo da Taça de Portugal, ante o Olhanense, Gabriel Barbosa ficou fora das opções de Rui Vitória no encontro com o Manchester United, a meio da semana. Aquela era a oportunidade vista como ideal para o avançado brasileiro, que continua à espera de uma chance para... levantar voo. Quem o diz é Wagner Ribeiro, empresário do jovem, de 21 anos, em declarações à imprensa brasileira.

"Lisboa está a fazer-lhe muito bem, pois está feliz e é isso que importa. Tem muito mais potencial ainda para mostrar, mas precisa de continuidade de jogo e de ritmo. Não pode jogar um jogo e ficar dois ou três sem jogar. O jogador de futebol é como um avião, precisa voar", atirou o empresário Wagner Ribeiro, em entrevista ao portal UOL Esporte.

Na mesma conversa, o agente do avançado abordou a decisão do jogador em rumar a Lisboa e aos encaraados. "Quando saiu do Brasil, o Gabriel era campeão olímpico pela seleção, titular absoluto do Santos e era um jogador convocado pelo Tite. Chegou em Itália e não teve oportunidade de jogar. Como poderia mostrar o seu futebol se não jogasse? Então, fizemos a opção com a direção do Inter pelo empréstimo para que atuasse. Entre vários clubes que nos procuraram da Espanha, França e Portugal, optámos pelo Benfica, um dos três maiores do país e que disputa a Champions. Agora está em Portugal para poder somar com o elenco do Benfica, jogar e mostrar o seu potencial", acrescentou o agente, que deixa a questão da continuidade para definir depois.



"Ficar ou não em Lisboa ao fim do contrato vai depender do que acontecer daqui pra frente", finalizou o agente.



Já deixou hotel e tem Júlio César como 'guia'



No mesmo artigo, o UOL Esporte revela que Gabriel Barbosa recentemente deixou o hotel onde estava instalado e se mudou para uma residência mais afastada do centro da cidade, e que o compatriota Júlio César tem sido determinante na sua adaptação, assumindo mesmo a função de cicerone na capital lusa.