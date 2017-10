Correu o rumor na imprensa internacional, nomeadamente na italiana e brasileira, de que Gabriel Barbosa estaria insatisfeito no Benfica e teria inclusivamente ponderado deixar as águias em janeiro para regressar ao Santos, mas ao que parece essa possibilidade não está em cima da mesa."Não há nada a falar sobre esse assunto. Não existe nenhuma demonstração de insatisfação por parte do Gabriel. Ele está a trabalhar duro todos os dias para poder ter oportunidades no grupo. Além disso, ele sabia que ia ter que conquistar o seu espaço treino a treino", explicou um dos representantes do jogador, citado pelo canal brasileiro Esporte Interactivo.

Autor: Fábio Lima