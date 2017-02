O empresário de Luisão, Giuliano Bertolucci, não deixa passar a marca do capitão em branco e sublinha aa singularidade do feito. "Até do ponto de vista empresarial, Luisão é um fenómeno raro. Quase todos os treinadores que trabalharam com ele no Benfica, depois quiseram contratá-lo", vinca, deixando até uma pergunta: "Quantos jogadores do seu escalão etário levam tantos anos seguidos num clube grande e ainda são titulares com regularidade? Assim de cabeça, só me lembro do Terry [Chelsea], e mesmo assim já vem jogando menos."Escusando-se a abordar o processo de renovação, Bertolucci revela o seu contentamento. "É impressionante. Vi que o Luisão já deixa para trás outros nomes históricos como Humberto Coelho. É uma grande honra para ele e também para mim, por representar um tão grande atleta e ser humano", remata.