Cartões tardios



Assim que o jogo terminou, Jardel e Luisão correram na direção de Aghayev pedindo-lhe satisfações. Os jogadores estiveram muito perto do confronto físico, mas a rápida ação dos restantes intervenientes, separando os atletas, acalmou a situação. O árbitro Luís Ferreira resolveu o conflito mostrando um cartão amarelo a Jardel e outro a Aghayev que, desta forma, foi expulso.



O guardião, refira-se, saiu sob uma forte assobiadela que ainda o levou a responder com alguns gestos para as bancadas. À entrada para o túnel, os ânimos estiveram mesmo muito exaltados.

O final da partida foi tenso e terminou com a expulsão do guarda-redes do Boavista, Aghayev, que viu o segundo cartão amarelo numa discussão com Jardel e Luisão. Visivelmente enervado, o guardião teve de ser separado e entrou no balneário escoltado pelos companheiros de equipa.Este episódio teve a sua origem nos minutos finais da partida, quando o azeri, de 30 anos, começou a perder tempo e foi admoestado por este motivo. A situação prolongou-se e, quando o árbitro Luís Ferreira anunciou que iria dar quatro minutos de descontos começou a confusão junto ao banco dos encarnados. Rui Vitória e Lourenço Coelho, diretor de futebol do Benfica, manifestaram a respetiva insatisfação junto do 4º árbitro, Rui Rodrigues, que os aconselhou a voltarem para a área técnica dos encarnados. Entretanto, no campo, Aghayev ia sendo assistido, queimando mais tempo e provocando a ira dos adeptos.

Autores: João Soares Ribeiro e Pedro Ponte