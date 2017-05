Em 2010, quando começou a destacar-se na equipa do Varzim, Salvador Agra já esteve a um passo de ingressar no Benfica. Na altura, a SAD encarnada chegou a acordo com o clube poveiro para garantir a preferência de jovens que começavam a despontar na Póvoa e, nesta lista, estavam Salvador Agra, o central Luís Neto e o avançado Rafael Lopes. O extremo, na altura, expressou o desejo de ver concretizada a mudança para a Luz, mas o negócio não se chegou a concretizar.