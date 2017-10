Um grupo de benfiquistas, os denominados ‘casuals’, lançou o caos no final do encontro com o Aves. Agressões e cadeiras pelo ar marcaram a noite, sem que os elementos da GNR algo tivessem feito. Quando chegaram, já esses alegados adeptos tinham fugido.

Ao que apurámos, os incidentes começaram na rua junto à bancada oposta à da tribuna presidencial e prolongaram-se pelo topo norte. Segundo contaram a Record algumas testemunhas, esses adeptos entraram no bar situado entre a saída dos jogadores e a sala de imprensa e ‘varreram’ tudo, agredindo toda a gente. Os avenses responderam e, como testemunhou a nossa reportagem, houve cadeiras pelo ar. "Não pouparam crianças e mulheres", garantiu-nos uma testemunha. "É uma vergonha, estamos em nossa casa", ouviu-se, ainda, no meio da indignação.

Esses adeptos tentaram, inclusive, entrar pela porta que dá acesso à sala de imprensa, onde se encontravam o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o assessor jurídico da SAD, Paulo Gonçalves, os quais manifestaram preocupação. Os elementos da GNR chegaram logo a seguir (inclusive quem estava a cavalo e a brigada de intervenção) mas, como nos adiantou fonte da autoridade, "não foi possível identificar" quem causou os distúrbios, uma vez que já tinham fugido. A mesma fonte assegurou que antes e durante o jogo não houve incidentes.

Autores: Bruno Freitas e Nuno Martins