A força de um candidato a campeão na Liga portuguesa também se mede pelo grau de influência que tem sobre todos os outros concorrentes. E o Benfica que procura ganhar o primeiro ‘tetra’ tem raízes em todas as restantes equipas do atual campeonato nacional: 17. No total são 48 os elementos (entre futebolistas e treinadores) que já jogaram ou estiveram ligados ao Benfica, seja na equipa sénior ou nos escalões de formação. Alguns ainda estão ligados contratualmente ao clube e foram emprestados .

O Tondela é a equipa da 1ª Liga com maior influência encarnada, mas o Sp. Braga e o próprio Sporting também incorporam (ou incorporaram) um número significativo de elementos que conhecem a cultura do atual tricampeão nacional.

Nos anos em que o FC Porto chegou ao tetracampeonato, a sua influência também se estendia a muitas equipas do campeonato nacional, mas que não era comparável à do Benfica, na atualidade. Em 1997/98, numa Liga também disputada por 18 equipas, havia 30 ‘portistas’ distribuídos por 12 emblemas, sendo que dois deles, ambos também da Invicta, concentravam 11 jogadores: o Boavista tinha cinco; o Salgueiros seis.

Mais recentemente, em 2008/09, quando o FC Porto conquistou o segundo ‘tetra’ da sua história, a Liga era disputada por 16 concorrentes – em 11 deles havia jogadores com passado portista, num total de 29 elementos. Nessa época, curiosamente, era a Sul, em Setúbal, que essa presença se fazia sentir mais fortemente. Mas também o Rio Ave e o Trofense bebiam muita influência do Dragão.

As raízes do Benfica, como as do FC Porto no passado, têm uma implantação considerável nas restantes equipas e correspondem a uma recuperação da influência perdida no final do século passado.

As contas da 1.ª volta

Em matéria de resultados, a performance da equipa de Rui Vitória corresponde, para já, às asseguradas pelos conjuntos do Sporting (1953/54) e FC Porto (1997/98 e 2008/09), quando foram tetracampeões. Na altura, os leões terminaram a 1ª volta na liderança, em igualdade pontual (19) com o Belenenses. Os portistas também lideravam nas duas ocasiões, primeiro à frente de Benfica (31 pontos contra 30) e depois de V. Guimarães (43-32). As águias têm, em 2016/17, mais 4 pontos do que o FC Porto.