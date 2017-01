Continuar a ler

Quinta derrota da época



De resto, com este resultado do Bonfim, o Benfica somou o quinto desaire da temporada, o segundo da Liga NOS (depois de ter perdido por 2-1 em casa do Marítimo), sendo que é também a segunda vez esta época que perde em dois encontros de forma consecutiva.

Para lá da derrota sofrida em casa do V. Setúbal, por 1-0 , o Benfica viu esta segunda-feira ser travada uma sequência goleadora que durava desde 5 de abril de 2016, dia no qual perdeu por 1-0 em casa do Bayern Munique, em partida da primeira mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões. Ao todo, a equipa da Luz esteve 42 jogos seguidos a marcar no conjunto de todas as provas, numa série incrível que agora chega ao final.Por outro lado, se centrarmos as contas nos jogos referentes à Liga NOS, aí a sequência goleadora durava desde 25 de outubro de 2015, dia em que as águias perderam de forma clara diante do Sporting, na Luz, por 3-0. Nesse caso, os encarnados estiveram um total de 46 encontros seguidos sempre a fazer balançar a baliza contrária.

Autor: Fábio Lima