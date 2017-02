A expulsão de Ederson, instantes antes do intervalo do jogo com o Arouca, colocou as bancadas da Luz em sobressalto, mas a verdade é que Carrillo, pouco depois do reatar da partida, fez questão de serenar os ânimos com o terceiro remate certeiro. Isto, lá está, numa altura em que a equipa já estava reduzida a dez jogadores.

É preciso recuar até à reta final da última época para encontrar um cenário semelhante, ou seja, um compromisso no qual o Benfica conseguiu marcar quando estava com menos um. Aconteceu a 8 de maio, no Funchal, no encontro com o Marítimo. No decorrer da primeira parte, Renato Sanches foi expulso por acumulação de amarelos, mas nem isso impediu a equipa orientada por Rui Vitória de sair dos Barreiros com os três pontos. Mitroglou, curiosamente, também marcou logo a abrir a segunda parte, enquanto Talisca confirmou o triunfo.