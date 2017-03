Se o Benfica quiser superar os 88 pontos alcançados na última temporada está obrigado a vencer os últimos 10 encontros que faltam disputar até ao final do campeonato. Quando ainda estão em discussão 30 pontos e numa altura em que a equipa já atingiu os 60, ainda pode aspirar a ultrapassar a fasquia atingida na última época. Se pretender, no mínimo repetir os pontos que amealhou na época 2015/16, a equipa da Luz pode ainda ceder um empate, mas não mais do que isso. Um desaire impede automaticamente que o feito que valeu a conquista do tricampeonato se repita. Uma tarefa que não se adivinha como fácil, mas que todos acreditam ser possível. Até porque o objetivo está definido: entrar sempre em campo para vencer.