O Benfica volta a entrar em campo depois do FC Porto, situação que se tem repetido. Desde que ascenderam à liderança do campeonato, as águias venceram sempre depois dos compromissos dos dragões.

A sétima e última vez que tal aconteceu foi na jornada passada. A formação comandada por Nuno Espírito Santo derrotou, em casa, o Rio Ave, por 4-2, ficando a um ponto do primeiro lugar, como agora. No dia seguinte, os tricampeões nacionais aplicaram ‘chapa 4’ na receção ao Tondela, com golos de Pizzi (2), Rafa e Jonas.

