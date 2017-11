Continuar a ler

Venceu por 4-1, em 1989/90, na 5ª eliminatória. Voltou a seguir em frente na competição, em 1992/93, novamente na 5ª eliminatória, mas desta feita, por 3-1. Por fim, em 2010/11, nos quartos-de-final da Taça de Portugal, os encarnados venceram o Rio Ave por 2-0.



Foram as primeiras duas bolas a sair das mãos de Joana Flores e Pedro Barbosa. Rio Ave e Benfica defrontam-se nos oitavos-de final da Taça de Portugal, depois de já terem empatado esta temporada, no Estádio dos Arcos.Se o futebol praticado pelos pupilos de Miguel Cardoso deixa os encarnados alerta, a verdade é que o Benfica tem o histórico a seu favor. É que para a prova rainha o Benfica nunca perdeu na visita a Vila do Conde.

Autor: André Ferreira