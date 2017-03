Rui Vitória dá a conhecer amanhã os convocados para o jogo em Dortmund, onde o Benfica vai treinar às 19 horas locais (menos uma em Portugal). Os eleitos do técnico benfiquista viajam para a Alemanha, em voo charter, que sai de Lisboa às 9 horas e tem aterragem prevista em Munster, cidade que fica a 100 quilómetros de Dortmund, às 13 horas. Note-se que meia hora antes do treino que vai ter lugar no Signal Iduna Park, palco do jogo, Rui Vitória e um jogador vão fazer a antevisão da partida à comunicação social. O Borussia treina pela manhã no centro de estágios.