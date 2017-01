Continuar a ler

Começar a perder... dá mau resultado



Com mais este resultado negativo, o Benfica viu confirmada uma tendência nada positiva. É que, sempre que começa a perder, a turma da Luz não consegue o triunfo. Este foi o sétimo 'caso' dessa tendência nada agradável para as águias.

Com a surpreendente derrota esta segunda-feira sofrida em casa do V. Setúbal , o Benfica voltou a perder no reduto dos sadinos em jogos da Liga quase 18 anos depois desde o último desaire - mais concretamente 17 anos, 8 meses e 20 dias. O anterior desaire encarnado no campeonato datava de 10 de maio de 1999, quando a formação do Bonfim triunfou por 1-0.De lá para cá, em jogos para o campeonato, a turma da Luz somou doze triunfos, alguns deles por margem alargadas, e empatou por três ocasiões. Pelo meio registe-se um duelo para a Taça da Liga, em 2007/08, que os sadinos venceram por 2-1.

Autor: Fábio Lima