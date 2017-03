Continuar a ler

O antigo avançado lembrou a ligação histórica do clube a Moçambique, país de origem de importantes nomes do futebol encarnado, casos de Eusébio, Mário Coluna, já falecidos, ou de Shéu Han.



"A marca do Benfica vai com certeza trazer uma mais-valia à sociedade, outro impacto. E vai também empurrar para que mais iniciativas desportivas, não só na perspetiva do Benfica, se venham a desencadear. Espera-se que o impacto social seja muito grande", sublinhou Salimo Abdula, presidente da Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.



A Escola de Futebol do Benfica em Maputo vai entrar em funcionamento em julho de 2017.



O Benfica assinou um protocolo para a abertura de uma escola de futebol em Maputo, com o objetivo de ajudar as crianças moçambicanas e descobrir novos talentos, anunciou o clube na sua página oficial."Acima de tudo, estamos muito contentes por ter sido dado o primeiro passo deste protocolo que já tínhamos assinado com a CPLP. Está a começar a dar os seus frutos e vai ser aberta a primeira escola em Moçambique, um país muito importante por todas as razões para os benfiquistas", explicou o ex-futebolista Nuno Gomes, responsável pela área da formação no Benfica.

