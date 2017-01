A inscrição de Marcelo Hermes na Liga ainda pode acontecer até ao fim de semana, pois está dependente da chegada do certificado internacional do lateral-esquerdo contratado ao Grémio. Por enquanto, o reforço dos encarnados, de 22 anos, continua a treinar-se com os companheiros no Seixal, estando, no entanto, numa situação completamente diferente destes. É que Hermes não joga desde 29 de junho de 2016 (defrontou o Santos).O facto de não ter renovado com o Grémio levou o emblema brasileiro a colocá-lo a treinar-se à parte dos restantes companheiros. Já depois de ter definido a mudança para a Luz, o jogador fez-se acompanhar por um preparador físico, de forma a atingir os níveis físicos desejados.