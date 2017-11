Não estiveram mais do que duas centenas de benfiquistas na CSKA Arena mas, a espaços, ainda se conseguiam fazer ouvir no meio de mais de 30 mil adeptos russos. Aliás, a única secção vazia do recinto estava destinada aos simpatizantes do clube encarnado.Este espírito de sacrifício demonstrado pelos benfiquistas não deixou indiferente a equipa. Poucos instantes após o apito final, Luisão conduziu toda a equipa para o topo onde estavam os portugueses. Apesar da derrota, os atletas foram aplaudidos pelo empenho que revelaram ao longo dos 90 minutos.Resta acrescentar que, no final da partida, jogadores e dirigentes não escondiam a respetiva insatisfação pela derrota registada.