Os jogos, cujo calendário ainda não foi anunciado, disputam-se no Riverbank Park e no Independence Park e, segundo a organização, serão transmitidos por televisão para Espanha e pela internet para 65 países.



O Ironbound Soccer Club, um clube fundado e dirigido por imigrantes portugueses, é o parceiro local do evento.



A cidade de Newark, Estados Unidos, onde reside uma numerosa comunidade portuguesa, acolhe em junho um torneio internacional de futebol de sub-12, com equipas como o Benfica, o Real Madrid e o Barcelona.No total, participam 12 formações, incluindo ainda as espanholas Sevilha e Villarreal, a italiana Inter Milão, a colombiana Nacional de Medellin e as norte-americanas Ironbound S.C., Ironbound, New York City Football Club e Club America.

Autor: Lusa