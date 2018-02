Júlio César, agora com 38 anos e ao serviço do Flamengo, chegou à Luz em 2014, tendo somado 83 partidas ao serviço do Benfica.

O Benfica confirmou esta quarta-feira que pagou uma compensação a Júlio César pela rescisão do contrato do guarda-redes brasileiro, tal comotinha adiantado.O guardião deixou o plantel das águias em novembro, situação recordada no Relatório e Contas do primeiro semestre de 2017/18. No comunicado de apresentação das contas, os encarnados especificam que uma das componentes dos gastos com o pessoal foi a compensação pecuniária pela cessação contratual de Júlio César.

Autor: Luís Miroto Simões