João Teixeira, do Benfica, que estava emprestado ao Wolverhampton, da segunda divisão inglesa, será agora cedido ao Nottingham Forest , do mesmo escalão.A informação foi avançada pelo Benfica, salientando que o jogador é emprestado até final da época, depois de também ter comunicado a cedência do médio italiano Bryan Cristante à Atalanta. João Teixeira, médio de 22 anos, formado no clube da Luz, desde os infantis, já tinha estado cedido ao Vitória de Guimarães na última temporada e na presente ao 'Wolves', no qual fez 20 jogos, muitos a tempo parcial, e marcou dois golos.

Autor: Lusa