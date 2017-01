O Benfica procura hoje dar sequência aos bons resultados no primeiro jogo do ano, pois desde 2010 que venceu sempre essas partidas. Frente ao Vizela, equipa do segundo escalão do futebol português, as águias dispõem de uma boa hipótese para continuar nessa série. O último percalço foi há oito anos, quando a formação então comandada por Quique Flores escorregou (0-2) no terreno do Trofense. Essa foi a primeira derrota das águias na Liga e, como consequência, a liderança foi perdida para o FC Porto.

A partir daí, o Benfica começou os anos civis a ganhar. Em 2016, o golo solitário de Renato Sanches garantiu a conquista dos três pontos. Desde 2010, em sete jogos, as águias contam com um saldo de 22 golos marcados e apenas um sofrido. Foi mesmo o V. Guimarães, no primeiro encontro de 2012, a marcar às águias (4-1). Este será o adversário que se segue ao Vizela, sábado e terça-feira, em jogos do campeonato e Taça CTT.

Autor: Valter Marques