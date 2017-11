O Benfica vai avançar para a criação de uma linha que possa receber informações de "ameaças, coação e intimidação" sobre agentes desportivos, "com especial realce para árbitros e seus familiares".A informação foi avançada este domingo pelo site oficial das águias, juntamente com a intenção de revelar " os nomes do novo Apito Dourado ". A linha será anunciada na segunda-feira.

Autor: Luís Miroto Simões