O Benfica deu esta quarta-feira os parabéns à equipa do Monaco e, particularmente, a Bernardo Silva pela conquista do campeonato francês, consumada após a vitória por 2-0 diante do Saint-Étienne."Mais um campeão na Europa. Bem-vindos ao grupo, Monaco! Parabéns Bernardo Silva", escreveram as águias nas redes sociais.

Autor: Luís Miroto Simões