O Olympiacos surpreendeu a meio da semana, ao travar o Barcelona no Georgios Karaiskakis, num duelo que nas bancadas tinha um emissário do Benfica que tinha como missão estar atento a dois jogadores. Segundo o jornal grego 'Sport 24', as águias estão de olho em Leonardo Koutris e Dimitris Nicolaou, sendo que apenas o primeiro foi efetivamente visto pelo olheiro do clube da Luz, já que Nicolaou não foi opção.Leonardo Koutris, de 22 anos, é defesa esquerdo e tem nacionalidade grega e brasileira, ao passo que Nicolaou é defesa central, tem 19 anos e é visto no seu país como um dos jovens mais promissores de olho no futuro - já marcou na Liga dos Campeões, na visita a Camp Nou.

Autor: Fábio Lima