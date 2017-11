Continuar a ler

"A partir da época seguinte, por pressão de FIFA e UEFA, a Federação decidiu que os clubes podiam reclamar, mas sem acesso aos relatórios dos observadores. As reclamações passaram a ser às cegas", concluiu José Marinho.

Mostrando um comprovativo de transferência bancária do Benfica para a FPF, Marinho acrescentou que "cada pedido de reclamação custa 150 euros" e afirmou que já houve pedidos dos encarnados que não foram atendidos: "O Benfica não manda nisto tudo".Sobre a reclamação da nota de Rui Costa no FC Porto-Benfica de 2013/14, José Marinho lembrou que as águias já eram campeãs nessa altura."Esse jogo foi da última jornada do campeonato. O Benfica já era campeão, foi para cumprir calendário, não influenciou rigorosamente nada as contas do campeonato. Apresentámos uma reclamação com 11 queixas sobre as decisões da equipa de arbitragem, nomeadamente de Rui Costa. Foram atendidas apenas quatro, o que levou a Comissão de Análise de Recurso a baixar a nota", revelou.