O Benfica procura hoje garantir o acesso aos quartos-de-final da Champions e, caso alcance essa fase, será a primeira vez que uma equipa portuguesa conseguirá eliminar o emblema alemão em jogos a duas mãos.

Com a vantagem de um golo no primeiro encontro, as águias dispõem de uma boa oportunidade para tal e o registo atacante, na presente prova, até abre boas perspetivas. Caso o Benfica marque um golo – o que aconteceu sempre esta época na Champions –, obriga a formação liderada por Tuchel a fazer pelo menos três.





