Certo é que o domínio pertence aos emblemas de Espanha, Alemanha e Inglaterra, com o Barcelona na liderança. É que no Camp Nou, cuja capacidade é de 99.354 espectadores, a média esta época é de 82.144. O Borussia Dortmund, adversário da equipa de Rui Vitória nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, está no 2º lugar desta lista.



Se tomarmos atenção aos números da época anterior, o Benfica teve a 12ª melhor média da Europa relativamente à assistência, com 50.322 espectadores por partida. Para isto muito contribuiu a luta acesa pelo título que se registou na segunda metade da temporada. Nos últimos quatro encontros na Luz em 2015/16, três registaram mais de 60 mil espectadores.



Domínio nos últimos 10 anos



O facto de o Estádio da Luz ser aquele que tem maior capacidade no nosso país ajuda a que os números das assistências sejam animadores, mas não deixa de espantar o facto de, nos últimos 10 anos, apenas em duas ocasiões não ter sido o reduto dos encarnados aquele que recebeu mais espectadores.



O Benfica tem conseguido manter a média de espectadores no Estádio da Luz acima dos 50 mil esta temporada, estando, dessaforma, entre alguns dos maiores colossos do futebol europeu. A verdade é que apenas oito clubes no Velho Continente conseguem levar mais pessoas aos estádios.Ora, nos sete jogos que já disputou em casa no campeonato, em 2016/17, o Benfica teve uma média de 55.821 espectadores, colocando-se logo atrás de West Ham e Arsenal, os únicos emblemas desta lista cuja capacidade dos estádios é inferior à do reduto das águias. Os números são já superiores aos de 2015/16 (50.322) e a tendência, essa, é mesmo para manter-se assim, uma vez que a campanha da equipa na Liga promete continuar a chamar cada vez mais benfiquistas.