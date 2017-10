Numa altura em que muito se fala na Luz no futuro da baliza do Benfica, o jornal inglês 'The Sun' revela que as águias estarão a seguir atentamente os passos de Dean Henderson, guarda-redes de 20 anos atualmente vinculado ao Man. United, mas que se encontra cedido pelos red devils ao Shrewsbury Town, da League One, e que termina contrato com o clube orientado de José Mourinho no final da época.Ora, por estar em final de contrato, o jovem guardião pode assinar pelas águias já em janeiro, podendo assim o clube da Luz repetir aquilo que conseguiu com Chris Willock, jovem que no defeso foi capturar ao Arsenal também a custo zero. Curiosamente, nesta luta por Henderson está precisamente o Arsenal, ainda que neste caso a sua contratação esteja dependente do pagamento de uma compensação ao United.No meio disto tudo, escreve o 'The Sun', José Mourinho estará a ponderar tentar segurar o jovem guarda-redes, que até ao momento disputou dez dos onze encontros que o Shrewsbury Town fez na League One, período no qual sofreu seis golos.

Autor: Fábio Lima