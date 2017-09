Na sequência do comunicado do Glasgow Rangers a dar conta do cancelamento da Eusébio Cup - estava marcada para a próxima sexta-feira, no Canadá -, fonte oficial do Benfica explicou aque o encontro não será disputado porque "o promotor não cumpriu os compromissos estabelecidos no contrato definido com os dois clubes, pelo que de comum acordo foi anulada a competição."Recorde-se que os escoceses, através do seu site, mostraram algum descontentamento pelo cancelamento da 10.ª edição do torneio, aguardando por explicações oficiais das águias - algo que o Benfica estranhou, pois na conversa com o Rangers foi notado também um certo descontentamento dos britânicos para com o promotor - e revelando que a Elite Soccer Enternaiment, empresa responsável pela organização do encontro, já enviou um pedido de desculpa.Ainda assim, o emblema orientado por Pedro Caixinha "mostrará futuramente o seu repúdio em nome do clube e dos adeptos da maneira mais forte possível". Os católicos acrescentam que irão informar-se juridicamente sobre a situação antes de voltarem a pronunciar-se sobre o tema.