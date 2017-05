Continuar a ler

Para lá deste registo na Liga NOS, a equipa encarnada também ampliou essa sequência para as restantes provas, não tendo logrado qualquer 'remontada' ao longo de toda a época. Viu-se isso mesmo na Liga dos Campeões, com três derrotas nos jogos que começaram a perder (dois diante do Nápoles e um frente ao Borussia Dortmund) e também na Taça de Portugal, prova na qual as águias empataram com o Estoril a três.Refira-se que esta tendência ainda pode ser anulada na derradeira partida da temporada, com a disputa da final da Taça de Portugal, diante do V. Guimarães.Benfica-V. Setúbal (Liga NOS), 1-1-Benfica (Liga dos Campeões), 4-2FC Porto-Benfica (Liga NOS), 1-1-Benfica (Liga NOS), 2-1Benfica-(Liga dos Campeões), 1-2Benfica-Boavista (Liga NOS), 3-3-Benfica (Liga NOS), 1-0-Benfica (Liga dos Campeões), 4-0Benfica-Estoril (Taça da Liga), 3-3Sporting-Benfica (Liga NOS), 1-1Boavista-Benfica (Liga NOS), 2-2Empates: 6Derrotas: 5