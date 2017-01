Continuar a ler

Recorde-se que o Västeras reclamava o pagamento de 250 mil euros pela utilização em dez partidas nas equipa principal e, além dessa verba, 20% de uma futura venda do defesa, alíneas que estavam presentes no acordo de transferência do jogador para a Luz, em 2012. Ora, caso a transferência de Lindelöf se faça pelos 45 milhões que o Benfica exige, o clube da Luz acabará por ter 'lucro' neste entendimento com os suecos, pois ao invés de pagar 9 milhões a que estaria 'obrigado' por esse acordo, irá apenas desembolsar 4.



O passo que faltava?



Agora, com este diferendo resolvido, parece haver caminho aberto para que Lindelöf rume ao Manchester United, faltando então, apenas, a luz verde por parte de José Mourinho para a finalização do acordo. Recorde-se que o Västeras reclamava o pagamento de 250 mil euros pela utilização em dez partidas nas equipa principal e, além dessa verba, 20% de uma futura venda do defesa, alíneas que estavam presentes no acordo de transferência do jogador para a Luz, em 2012. Ora, caso a transferência de Lindelöf se faça pelos 45 milhões que o Benfica exige, o clube da Luz acabará por ter 'lucro' neste entendimento com os suecos, pois ao invés de pagar 9 milhões a que estaria 'obrigado' por esse acordo, irá apenas desembolsar 4.Agora, com este diferendo resolvido, parece haver caminho aberto para que Lindelöf rume ao Manchester United, faltando então, apenas, a luz verde por parte de José Mourinho para a finalização do acordo.

O jornal sueco 'Sportbladet' adianta esta quinta-feira que o Benfica já chegou a acordo com o Västeras no diferendo que oponha os dois clubes a propósito do defesa Victor Lindelöf. De acordo com aquela publicação, o entendimento foi alcançado, com o clube da Luz a concordar pagar no imediato 3 milhões de euros aos suecos, comprometendo-se a depositar nos cofres do conjunto nórdico um milhão adicional caso o jogador seja transferido para o Man. United pelos falados 45 milhões de euros. Para lá desta verba, que pode então chegar aos quatro milhões de euros, o Västeras receberá igualmente o valor referente ao mecanismo de solidariedade da FIFA.Questionado sobre o acordo a que teria, alegadamente, chegado, o presidente do Västeras não confirmou, mas deixou no ar a ideia de que o entendimento é algo positivo. "Não terão a confirmação da minha parte. Não vou falar sobre isso nesta altura. Temos estado em contacto com os advogados do Benfica e é importante estarmos de acordo. Mas não vou comentar mais nada sobre isto, pois não quero interferir", disse Bengt-Ake Nilsson, que por agora, relativamente aos valores falados pelo 'Sportbladet', fala em "mera especulação". "Quando for algo certo confirmo-o", acrescentou.

Autor: Fábio Lima