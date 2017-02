Benfica e Conselho de Arbitragem já reuniram esta tarde, numa reunião onde estiveram o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD. Do lado do CA, esteve presente toda a direção do organismo.



Em comunicado, os encarnados destacaram os principais pontos discutidos na reunião, com destaque para "o ambiente de coação e condicionamento" que acreditam que se vive na arbitragem portuguesa, relembrando "a invasão do Centro de Treinos do Pólo Profissional dos Árbitros, na cidade da Maia, por parte de elementos afetos à claque do FC Porto".





As águias questionaram ainda o Conselho de Arbitragem "sobre as medidas que adotou face às ameaças expressas à integridade física de árbitros e seus familiares e declarações públicas de principais responsáveis desses clubes", lamentando ainda "a ausência de sanções no âmbito disciplinar verdadeiramente punitivas" que, acreditam, são propícias à criação de "um clima de impunidade" que, defendem, "acentua a necessidade de serem tomadas medidas urgentes".



Águia mantém confiança nos árbitros



O Benfica afirma ainda, no comunicado publicado no site oficial, que mantém "a confiança na qualidade generalizada dos árbitros", mas acredita que "o ambiente criado contribuiu de forma determinante para uma acumulação de erros graves, com influência no normal desenrolar das partidas". Os encarnados sublinham que esse ambiente prejudicou o Benfica ou beneficiou "quem fomentou e não repudiou este indesmentível ambiente de coação e condicionamento".



O comunicado termina com a promessa de que o clube da Luz "manterá uma atitude construtiva e de cooperação institucional, em defesa das competições e do prestígio do futebol português, acreditando (...) que o Conselho de Arbitragem tem igual desígnio".



Apresentada compilação de vários erros



Recorde-se que o Benfica pediu uma reunião de urgência ao Conselho de Arbitragem depois de



Nesta reunião,



Nesta reunião, os encarnados apresentaram uma compilação dos lances concretos com alegados erros claros de arbitragem . Dos 37 lances recolhidos, 24 prejudicaram o Benfica; os restantes 13 beneficiaram o FC Porto, sendo que um deles é um penálti não assinalado ao Sporting durante o clássico, num jogo que os azuis e brancos venceram por 2-1. O Conselho de Arbitragem já reuniu, esta temporada, com mais sete clubes

