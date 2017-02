Continuar a ler

"Em multas, só neste ano, e a exemplo do que tem acontecido com a generalidade dos clubes em competição na nossa Liga, o Benfica já pagou mais de 90 mil euros, para além dos riscos associados a outras graves sanções disciplinares que estão regularmente previstas e que podem passar pela realização de jogos à porta fechada."O Benfica pede, no entanto, que os benfiquistas não deixem de apoiar a equipa. "Contamos sempre com o apoio, os cânticos, as coreografias e os estímulos dos adeptos e dos sócios do Benfica. Ganhar em campo e fora dele é não criar condições para que o Benfica seja penalizado com multas e castigos, com impactos na gestão financeira, na gestão das competições e na afirmação do clube como a maior referência desportiva nacional e uma referência global", pode ler-se no comunicado.