Também o desaire em Setúbal merece contestação devido ao lance em que Carrillo ficou a pedir penálti, na jornada 19. Já a receção ao Boavista (3-3), na jornada 17, merece quatro reparos por parte das águias.



Águias reclamam penálti não assinalado a favor… do Sporting



O Benfica vai apresentar na reunião com José Fontelas Gomes, na próxima terça-feira, 24 lances nos quais diz ter sido prejudicado esta temporada, segundo avançou este sábado a CMTV. As águias vão igualmente expor ao Conselho de Arbitragem 13 casos onde o FC Porto terá sido beneficiado.Entre os encontros em que o clube da Luz diz ter sido prejudicado está a deslocação ao terreno do Marítimo à 12.ª jornada (derrota encarnada por 2-1), com três casos específicos.

Autores: Luís Miroto Simões e João G. Oliveira