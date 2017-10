Visto como uma das maiores promessas do futebol turco, o jovem médio Abdülkadir Ömür, do Trabzonspor, foi recentemente referido como sendo um dos alvos do Benfica para reforçar o conjunto encarnado num futuro próximo. A informação foi adiantada por Sansal Buyuka, jornalista do canal beIN Sports, através do seu espaço no site da emissora.Apontado em 2016 como um dos 60 jovens mais promissores pelo jornal 'The Guardian', Ömür tem 18 anos e tem sido uma das grandes revelações da presente temporada, já que apesar da sua tenra idade foi titular nos mais recentes encontros da formação que representa. Ora, perante uma ascensão tão repentina as águias acabam por não estar sozinhas na luta, já que segundo a imprensa turca também o Arsenal e o Bayern Munique estão de olho no jovem, que esta quinta-feira também foi colocado como estando na rota do At. Madrid pelo jornal 'AS'.

Autor: Fábio Lima