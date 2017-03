É isto que vale a promessa chilena seguida pelo Benfica

Sempre de olho no mercado sul-americano, em busca de jovens talentos para o futuro, o Benfica terá estado este sábado representado no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago de Chile, para seguir o duelo entre Colo Colo e Universidad Católica, tendo como objetivo a observação do médio Gabriel Suazo.Segundo informações reveladas pela Radio La Clave, citadas pelo jornal 'El Periscopio', emissários do clube da Luz terão estado no referido encontro a seguir a atuação do médio, de 19 anos, que já é titular no histórico conjunto da capital chilena, pese embora a sua tenra idade.Recentemente presente no Sul-Americano de Sub-20, Suazo é visto no Chile como o futuro da seleção, na linha de sucessão aos médios Gary Medel e Arturo Vidal.

Autor: Fábio Lima