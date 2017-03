Já de olho na próxima temporada, até para as equipas de formação, o Benfica assegurou as contratação do guarda-redes Deniz Giafer (16 anos) e do médio centro Alexander Mitracu (17), segundo confirmou esta sexta-feira, em declarações ao jornal romano GSP, Gabi Raduta, diretor da academia de formação do Dínamo Bucareste , clube no qual a dupla atuava. De acordo com as informações adiantadas pelo referido diário, o Benfica pagará 300 mil euros pela dupla, sendo que esse valor pode aumentar em função de determinados objetivos."É verdade, temos um acordo com o Benfica. Percebes que, no final de contas, não é o dinheiro que conta, mas sim a evolução dos jogadores. Vamos ser sérios: o que podes dizer a um miúdo que é pretendido por equipas como o Inter Milão e o Benfica? Não os deixas sair? Não podemos travar a sua evolução. Obviamente que assinámos contratos favoráveis para o Dínamo, de modo a sermos recompensados de acordo com as performances que forem tendo nos novos clubes", frisou o dirigente, aludindo também à recente transferência do jovem Vlad Mitra para o Inter Milão.

Autor: Fábio Lima