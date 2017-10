Bas Dost colocou leões em vantagem na reta final

O Benfica queixou-se esta sexta-feira de um alegado fora de jogo no lance do golo do Sporting em Vila do Conde, assinado por Bas Dost, e que deu a vitória à equipa leonina.As águias usaram a sua conta no Twitter direcionada à imprensa para publicar uma imagem do lance e deixar uma pergunta: "Golo em fora de jogo. Onde estava o vídeo-árbitro?".

Autor: Luís Miroto Simões