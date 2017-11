Através do Twitter, o departamento de comunicação do Benfica publicou um vídeo de um lance entre Salvio e Marcos Valente, já no decorrer da 2ª parte, queixando-se de um penálti que Artur Soares Dias não teria assinalado. As águias aproveitaram e voltaram a dar uma ‘bicada’ ao FC Porto: "Penálti nítido sobre Salvio. Onde está o vídeo-árbitro? Se fosse na área do Benfica já era penálti. Assim vai a liga Felipe Vale-Tudo."

