Os encarnados esperam agora ‘conquistar’ os adeptos, no encontro com os dragões. No sábado passado, os jogadores saíram do relvado do Capital do Móvel contestados pelos adeptos que se encontravam no topo sul do estádio, pois não perdoaram a exibição e o deslize dos tricampeões nacionais.Agora que se aproxima um encontro fundamental para as contas do título, técnicos e jogadores contam voltar a ter o apoio dos adeptos para levar de vencida a formação da Invicta, sabendo que um triunfo aumentará para 4 pontos a vantagem. Os encarnados têm elogiado o apoio dos adeptos, daí acreditarem que não faltarão em momento-chave.