As falhas nas comunicações entre o vídeo-árbitro (VAR) e o árbitro Nuno Almeida, durante o encontro entre Aves e Benfica, provocaram várias críticas, incluindo por parte dos clubes rivais, mas, em declarações ao nosso jornal, fonte oficial do Benfica recordou um lance ocorrido no jogo entre as águias e o Marítimo (1-1), no dia 1 de outubro, no qual o clube da Luz se queixa de um penálti que ficou por assinalar por mão na bola de um defesa maritimista.

A Record, a mesma fonte questiona a Federação Portuguesa de Futebol se também existiu alguma falha no VAR nessa mesma partida, pedindo à Liga para entrar em ação e investigar. Recorde-se que, logo no final desse encontro, o Benfica, através da conta oficial no Twitter do departamento de comunicação, queixou-se desse lance que envolveu Salvio e Pablo Santos, lembrando que, num encontro entre Feirense e Paços de Ferreira, realizado já esta época, o VAR tinha entrado em campo para assinalar um penálti.

