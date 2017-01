O FK Sarajevo anunciou esta segunda-feira que o jovem avançado Nedim Hadzic, de 17 anos, está a caminho de Portugal para efetuar um teste de uma semana no Benfica, depois de ter sido convidado pelas águias para mostrar as suas qualidades no Seixal.O dianteiro bósnio, que atua na equipa de juniores do conjunto bósnio - soma 23 golos em 18 partidas no campeonato -, foi um dos jogadores que, no início da temporada, foi apontado pelo 'The Guardian' como um dos 60 jogadores mais promissores do Mundo , tendo assinado o seu mais recente contrato com a equipa da capital bósnia em outubro de 2015 (válido até 2018).Na época passada, segundo dados revelados pelo 'The Guardian', Hadzic somou 57 golos nos jogos que disputou entre o seu clube e a seleção.

Autor: Fábio Lima