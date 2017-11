Continuar a ler

Marinho adiantou ainda que a alegada influência do FC Porto se estende a várias áreas: "Este polvo tem vários tentáculos. O FC Porto controla também órgãos de comunicação social e comentadores. Vamos durante algumas semanas trazer informações. O tentáculo dos negócios, do crime organizado… Há tentáculos para todos os gostos. Só não trazemos ainda mais informações porque algumas ainda não estão na posse das autoridades".



Por fim, José Marinho deixou claro que o Benfica não pretende fazer "julgamentos nem investigação", deixando isso para as autoridades competentes.



José Marinho, comentador e elemento da comunicação do Benfica, falou esta segunda-feira no programa 'Chama Imensa', da BTV, na existência de um email alegadamente comprometedor enviado por um dirigente da Federação Portuguesa de Futebol para um diretor-geral do FC Porto."Agora que estão na moda os emails, nós temos emails, curiosamente. E atenção: não há pirataria, ninguém roubou coisíssima nenhuma. São emails que chegaram ao Benfica e não foram ‘prints’. Há um email de um alto cargo de um dirigente da FPF para um diretor-geral da SAD do FC Porto – temos cópia desse email - que, se fosse divulgado, eu faço ideia o que se diria sobre o que são realmente suspeitas de tráfico de influências e divulgação de informação confidencial da FPF… Mas para já não podemos divulgar, porque ainda não estão a ser analisados pelas autoridades, porque elas não podem fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, no dia em que forem, vamos divulgar", referiu José Marinho.

