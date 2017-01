O Benfica, campeão em título da Taça CTT, vai tentar, frente ao V. Guimarães, alcançar a 9.ª meia-final consecutiva na competição. Em todo o historial da prova, recorde-se que apenas na primeira edição, disputada em 2007/08, as águias ficaram pelo caminho antes da fase final, que, então, era disputada com uma fase de grupos, onde os dois primeiros seguiam para a disputa do troféu – não existiam meias-finais. Então, V. Setúbal e Sporting defrontaram-se, com os sadinos a levarem a melhor.