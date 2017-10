Continuar a ler

Lista de convocados:



Guarda-redes: Svilar, Júlio César e Bruno Varela;



Defesas: Lisandro López, Grimaldo, Douglas, Eliseu, Jardel e Rúben Dias;



Médios: Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Cervi e Diogo Gonçalves;



Avançados: Raúl Jiménez, Jonas, Gabriel Barbosa, Seferovic e Rafa.



O Benfica parte rumo a Manchester na manhã desta segunda-feira com uma comitiva onde se destaca a presença de 22 jogadores. Os encarnados jogam amanhã uma partida decisiva frente ao Manchester United, na quarta-jornada do Grupo A da Liga dos Campeões onde ainda não conseguiram pontuarA comitiva benfiquista viaja para aquela cidade de Inglaterra num voo 'charter' que parte de Lisboa às 9h30. Às 17h30, em Old Trafford, tem lugar a conferência de imprensa do treinador Rui Vitória e de um jogador, à qual se segue um treino de ambientação.