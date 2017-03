A equipa do Benfica regressa esta sexta-feira ao trabalho com um treino agendado para as 10 horas, após um dia de folga concedido por Rui Vitória, tendo em visto o encontro com o Belenenses O plantel aterrou em Lisboa, após o afastamento da Liga dos Campeões na quarta-feira, no terreno do Borussia Dortmund, já de madrugada, pelo que o técnico decidiu dar descanso aos jogadores. Será então, neste apronto matinal, que Rui Vitória vai começar a delinear a estratégia com que pretende regressar aos triunfos, na receção aos azuis do Restelo, agendada para segunda-feira (20 horas).

Autor: Valter Marques