Ainda antes de começar a ganhar destaque na equipa principal do Benfica , o extremo sérvio Andrija Zivkovic foi alvo de uma proposta concreta vinda do Dínamo Zagreb , segundo revelou esta quarta-feira Zdravko Mamic, antigo dirigente e atual conselheiro do histórico emblema da capital croata. De acordo com Mamic, houve inclusivamente uma proposta formal, que o Benfica recusou."Queria contratar o Andrija Zivkovic ao Benfica, por cinco milhões, mas acabei por falhar", disse Mamic, revelando depois o próximo alvo na lista. "Agora quero garantir o Marko Grujic, do Liverpool, por empréstimo".Recorde-se que o Benfica investiu seis milhões na contratação do jovem sérvio, de 20 anos, ainda que este tenha chegado à Luz na condição de jogador livre.

Autor: Fábio Lima