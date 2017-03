Ao vencer o CSKA Moscovo por 2-0, o Benfica garantiu um lugar no restrito lote de clubes com duas presenças na final four da UEFA Youth League.

As águias foram finalistas na primeira edição da prova, em 2013/14, tendo perdido para o Barcelona. Três anos volvidos, voltam a estar nas decisões, em Nyon, Suíça.

